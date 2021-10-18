أخبار عاجلة

لبنان: مباحثات الغاز والكهرباء مع مصر والأردن تتقدم -
تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية -
البنك المركزي السعودي يطلق "برنامج الأبحاث المشتركة" في نسخته الثانية -
وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية -
تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

Print
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022 موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب، مساء الإثنين، جدول أول 8 جولات للدوري الممتاز (2021-2022).

وتضمن الجدول إقامة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الثالثة للدوري الممتاز .

كما تضمن الجدول إقامة لقاء الأهلي والإسماعيلي يوم 27 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويلتقي مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر المقبل على الإسماعيلية بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

فيما يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 25 ديسمبر المقبل على ستاد السلام بالجولة الثامنة للدوري. الجدير بالذكر أن الرابطة أعلنت أنها ستكمل باقي الجولات وفقا لمواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات القارية «الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك»

بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك»

مصادر «المصري اليوم»: لا طعون علي حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك حتي الأن

مصادر «المصري اليوم»: لا طعون علي حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك حتي الأن