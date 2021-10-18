موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب، مساء الإثنين، جدول أول 8 جولات للدوري الممتاز (2021-2022).

وتضمن الجدول إقامة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الثالثة للدوري الممتاز .

كما تضمن الجدول إقامة لقاء الأهلي والإسماعيلي يوم 27 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

فيما يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 25 ديسمبر المقبل على ستاد السلام بالجولة الثامنة للدوري. الجدير بالذكر أن الرابطة أعلنت أنها ستكمل باقي الجولات وفقا لمواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات القارية «الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز».