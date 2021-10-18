آلاف الفرنسيين محرومون من بطاقات الهوية الجديدة..تعرف على السبب

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بعد إصدار السلطات الفرنسية بطاقات هوية بتصميم جديد وحجم أصغر من البطاقات القديمة، واجهت عشرات البلديات الفرنسية ذات الأسماء الطويلة مشكلة إصدار هذه البطاقات لسكانها.

تقرير مصور لقناة «الغد»، أشار إلى أن 1300 مواطن تم تعليق طلباتهم للحصول على بطاقة جديدة والسبب أن أسماء قرارهم طويلة جدا.

بعض السكان فوجئوا بقرار الحكومة ألا يتعدى اسم البلدة 38 حرفا ليتناسب مع حجم البطاقات الجديدة.

وواجهت 78 قرية فرنسية يقطنها 67 ألف نسمة المشكلة نفسها.

وكان من المفترض أن يكون الشكل الجديد عمليا أكثر، خصوصا أنه أصبح بحجم بطاقة مصرفية. لكن بلدة: Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly، التي تضم 1300 نسمة، لم تتمكن بعد من حل هذه المشكلة.

وقد ينظر البعض لهذه المسألة بشكل مضحك، لكنه يعرقل أمور أساسية في حياة المواطنين نتيجة عدم حصولهم على بطاقات هوياتهم: فقد منع شابا من اجتياز فحص القيادة نتيجة هذه المسألة، ما اضطر السلطات إلى إصدار بطاقة هوية موقتة له، لكن عليه طلب بطاقة أخرى فور العثور على حل لاسم هذه البلدة.