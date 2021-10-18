بوسي شلبي عن شعورها بالوحدة: «لو قعدت انتحر.. وبخدر نفسي بالشغل عشان أنسى الزعل»

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تحدثت الإعلامية بوسي شلبي عن السبب وراء اهتمامها بالعمل طوال الوقت، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى تشتيت انتباهها حتى لا تشعر بالحزن والوحدة، لذلك تستغل عملها الإعلامي للتخلص من مشاعرها السلبية مثل شعورها بالوحدة.

وحكت «شلبي» عبر برنامج «ET بالعربي»، ردًا على سؤال «كيف تقومين التغطيات في الريد كاربت الصبح وبالليل؟»: «أنا مقدمة حياتي كلها للشغل لأن أنا لو قعدت ما اشتغلش هنتحر، أنا ماعنديش حاجه لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي وبعشق شغلي فأنا بقدم كل وقتي وحياتي».

وتابعت: «أنا بخدر نفسي عشان أنسى الزعل في حياتي بأني أكون في الشغل، دايما بقول مايغركش (مايخدعكش) الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا والإعلام لأن دا شغلنا ومهنتنا لكن اللي جوانا بيكون حاجه تانية، وأنا دايما بقول بعتبر نفسي زي (أبلة فاهيتا) عروسة بلا روح مهنتها تعمل الشو بتاعها للشغل وأنا كذلك.. وحياتي الخاصة أكيد فيها وجع عشان كده بداويها بالشغل».

يذكر أن زوج «شلبي» الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر ناهز 70 عاما، ولا تزال تحيي ذكراه حزنًا وتأثرًا على رحيله، ومنذ عامين، قالت في ذكرى رحيله الثالثة: «مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود، لن أنساك، الذكرى الثالثة، بحبك، وحشتني، أرجو الدعاء».

وتابعت: «أرجو الدعاء لزوجي الغالي» كما تستمر في إحيائها ذكراه. وفي عام 2017، توفيت والدة الإعلامية بعد تعرضها لأزمة صحية، بعد أشهر من رحيل زوجها، وتلقت بوسي شلبي العديد من عبارات التعازي والتي تواسيها في وفاة والدتها.

الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تحضرها «شلبي» بالوقت الحالي لتغطية الفعاليات، مُقامة في منتجع الجونة المطل على شواطئ البحر الأحمر، في الفترة من 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، وتشهد لتقديم عروض لحوالي 80 فيلما من 44 بلدا حول العالم.