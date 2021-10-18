أخبار عاجلة

كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
بمشاركة 40 فنانة من 20 دولة.. الغردقة تستضيف منتدى المرأة العالمي للفنون -
وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية -
وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية -
محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول -
وزير الري : هذه المحافظات قد تتعرض للغرق بسبب التغيرات المناخية -
أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
«أكساد» : 100 مليار متر مكعب من المياه تفقدها المنطقة العربية بسبب ضعف شبكات الري -
حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ -
الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الأوروبي: العودة إلى الفحم وسط أزمة الطاقة ستكون «مأساة» للمناخ

Print
الاتحاد الأوروبي: العودة إلى الفحم وسط أزمة الطاقة ستكون «مأساة» للمناخ الاتحاد الأوروبي: العودة إلى الفحم وسط أزمة الطاقة ستكون «مأساة» للمناخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المسؤول عن سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي إن العودة إلى استخدام ؤ المولدة من الفحم أثناء أزمة الطاقة الحالية «ليس تحركا ذكيا» وينبغي للأسواق أن تنتهز الفرصة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأدى التعافي الصناعي الجماعي هذا العام في أعقاب أزمة إلى قفزة في الطلب وفي الطاقة حول العالم.

وفي أوروبا، شجع صعود أسعار الغاز المزيد من شركات المرافق على التحول إلى الفحم لتوليد الكهرباء بينما تحاول المنطقة اقناع الدول الأعضاء بإنهاء استخدام الوقود الملوث للبيئة.

وفي آسيا، قفز الطلب على الفحم من أسواق عملاقة، مثل الصين والهند، بينما تتعافى اقتصادات المنطقة بعد تراجعات كبيرة أثارتها الجائحة.

وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرويترز اليوم الاثنين أثناء زيارة إلى إندونيسيا «ستكون مأساة إذا بدأنا أثناء هذه الأزمة بالاستثمار مجددا في الفحم، وهو مصدر للطاقة لا مستقبل له وملوث للبيئة بشدة.»

وأضاف قائلا «الشيء الحصيف الذي ينبغي عمله أثناء أزمة الطاقة هذه هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بقدر الإمكان»، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة المتجددة ما زالت رخيصة في حين قفزت أسعار الفحم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

«الزراعة» تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن البيض (أسعار جديدة)

«الزراعة» تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن البيض (أسعار جديدة)

استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية بالمنيا.. والزراعة تصرف 50% للمحاصيل الشتوية

استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية بالمنيا.. والزراعة تصرف 50% للمحاصيل الشتوية