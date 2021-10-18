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لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" ..

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لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" .. بالفيديو لبنانيون ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في ذكرى "ثورة 17 تشرين" ..

جي بي سي نيوز :- نظم مئات المواطنين، اليوم الأحد، مسيرة باتجاه وسط بيروت، في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

ويأتي ذلك بعد سنتين من خروج مئات آلاف اللبنانيين في مظاهرات حاشدة بدأت في 17 أكتوبر 2019، التي سميت بـ"ثورة 17 تشرين"، على إثر قرارات بفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني تحت ظل حكومة الرئيس سعد الحريري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019، أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع الوقت، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ورفع الدعم عن المحروقات ومعظم المنتجات الغذائية، فيما يعاني اللبنانيون في مواجهة هذه الظروف، ويخرجون من فترة إلى أخرى في احتجاجات عديدة، يتخللها في بعض الأحيان طع للطرقات.

المصدر: RT



 

جي بي سي نيوز

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