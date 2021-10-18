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«الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية لغير القادرين بكفر الشيخ

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«الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية عيون لغير القادرين بكفر الشيخ «الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية لغير القادرين بكفر الشيخ

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أعلنت جمعية الأورمان، إجراء أكثر من 11 ألف عملية للمرضى غير القادرين، على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ أجرى الكشف الطبي على عدد (34ألف مريض) مريض واجراءعدد (11،400) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (6270) نظارة طبية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، إذ يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، وإجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

المصرى اليوم

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«الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية عيون لغير القادرين بكفر الشيخ

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