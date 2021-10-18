أخبار عاجلة

عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل -
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات -
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق -
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات -
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول -
"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تغريم موظف سب جاره ووضع «قطة ميتة» امام شقته

Print
تغريم موظف سب جاره ووضع «قطة ميتة» امام شقته تغريم موظف سب جاره ووضع «قطة ميتة» امام شقته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنح الطالبية موظف بالمعاش بغرامة 10 ألاف جنيه لإتهامه بسب جاره وشتمه بألفاظ نابية ووضع «حيوانات نافقة» امام باب شقته.

كان المجني عليه قد حرر بلاغاً ضد المتهم، قال فيه أنه دائم التشاجر معه منذ اليوم الأول لسكنه بالعقار، وأنه – المجني عليه- يسكن بالطابق العلوي من الطابق الذي يسكن فيه المتهم, وهو ما يجعله دائم الإتهامات له بانه يلقي القمامة والمخلفات عليه, بل ويطلب منه بشكل مستمر تغيير مرافق العمارة من مواسير للصرف والمياه, بحجة أنه يتلفها ويسبب له مشكاكل في مرافق شقته.

وأضاف في بلاغه أنه فوجئ به يطرق عليه الباب ويتهمه بسرقة خط التليفون الخاص به، ليتطور الأمر إلى مشادة عنيفة ويقوم المتهم بسبه بألفاظ نابية هو وزوجته، ويتدخل الجيران لفض الإشتباك. وبعد يومين من الواقعة فوجي المجني عليه بقطة نافقة أمام باب شقته, إكتشف بعدها ان المتهم هو من أحضرها ووضعها امام شقته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل

عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات

الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق

الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق

جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات

جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات