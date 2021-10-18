تغريم موظف سب جاره ووضع «قطة ميتة» امام شقته

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عاقبت محكمة جنح الطالبية موظف بالمعاش بغرامة 10 ألاف جنيه لإتهامه بسب جاره وشتمه بألفاظ نابية ووضع «حيوانات نافقة» امام باب شقته.

كان المجني عليه قد حرر بلاغاً ضد المتهم، قال فيه أنه دائم التشاجر معه منذ اليوم الأول لسكنه بالعقار، وأنه – المجني عليه- يسكن بالطابق العلوي من الطابق الذي يسكن فيه المتهم, وهو ما يجعله دائم الإتهامات له بانه يلقي القمامة والمخلفات عليه, بل ويطلب منه بشكل مستمر تغيير مرافق العمارة من مواسير للصرف والمياه, بحجة أنه يتلفها ويسبب له مشكاكل في مرافق شقته.

وأضاف في بلاغه أنه فوجئ به يطرق عليه الباب ويتهمه بسرقة خط التليفون الخاص به، ليتطور الأمر إلى مشادة عنيفة ويقوم المتهم بسبه بألفاظ نابية هو وزوجته، ويتدخل الجيران لفض الإشتباك. وبعد يومين من الواقعة فوجي المجني عليه بقطة نافقة أمام باب شقته, إكتشف بعدها ان المتهم هو من أحضرها ووضعها امام شقته.