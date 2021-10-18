جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بندقية ومسدس ومستلزماتهما

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب بندقية ومسدس يعملان بضغط الهواء ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 982 القادمة من واشنطن إشتبه عبدالله حمدى مأمور اللجنة الجمركية المعينة على الخط الأخضر في الراكب أمريكى من أصل مصرى يحمل 7 حقائب كبيرة و3 شنط هاندباح حيث بدا عليه الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيرى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمه وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف مصطفى فاضل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فؤاد حامد مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود بندقية ضغط هواء ومناظر بندقية ومسدس ضغط هواء يعمل بنظرية الغاز و48 أنبوبة غاز خاص بالمسدس وعلبة رش وعلبة بلى مخبأة داخل الملابس بحقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 167 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.