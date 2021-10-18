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عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:43 مساءً
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
"بن مروي" إلى رحمة الله
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:34 مساءً
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:34 مساءً
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأسد يبحث في دمشق مع لافرنتيف وفيرشينين مكافحة الإرهـاب والتعاون الاقتصادي والتجاري
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 18 أكتوبر 2021 01:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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