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صحيفة: حارس واتفورد يحصد 26 نقطة من «فانتازي» بسبب صلاح

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صحيفة: حارس واتفورد يحصد 26 نقطة من «فانتازي» بسبب صلاح صحيفة: حارس واتفورد يحصد 26 نقطة من «فانتازي» بسبب صلاح

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قام بن فوستر حارس مرمى واتفورد، بتصرف مثير للجدل يتعلق بمحمد صلاح لاعب ليفربول، في ثامن جولات الدوري الإنجليزي، وهو ما وضح خلال حوار الطرفين عقب المباراة .

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» فأن بن فوستر، وضع صلاح في فريقه خلال لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الثامنة قبل ان ينجح مو في تسجيل هدف في مرماه

وكشفت الصحيفة أن حارس واتفورد جعل صلاح أيضًا قائد فريقه، رغم أن اللاعب المصري سيلعب ضد بن فوستر وجهًا لوجه في المباراة.

ونجح صلاح في منح التمريرة الحاسمة لزميله ساديو ماني في الهدف الأول، كما أحرز الهدف الرابع في المباراة بنفسه.

وحصل بن فوستر على 26 نقطة من صلاح في لعبة الفانتازي بهذه الجولة، كما رصدت الكاميرات، الثنائي يتحدث بمرح على أرض الملعب.

المصرى اليوم

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