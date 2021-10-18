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بعد مشاركتهما محمد رمضان ..غضب مغربي بسبب تجاهل «ريد وان» و «بلعياشي» في الجونة()

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بعد مشاركتهما محمد رمضان ..غضب مغربي بسبب تجاهل «ريد وان» و «بلعياشي» في الجونة(فيديو) بعد مشاركتهما محمد رمضان ..غضب مغربي بسبب تجاهل «ريد وان» و «بلعياشي» في الجونة()

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تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ضد ماوصفوه بتجاهل نجمي المغرب «ريدوان» ونعمان بلعياشي خلال مشاركتهما مع محمد رمضان في تقديم أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح المهرجان، حيث لم يتم تقديم المطربين اللذين يتمتعان بشهرة واسعة في المغرب خلال حفل الافتتاح، واكتفاء مقدمة حفل افتتاح المهرجان ناردين فرج بتقديم الفنان محمد رمضان.

وأطلق الجمهور المغربي وعدد من النجوم حملة ضد تجاهل المطربين وطالبوا إدارة المهرجان بتقديم الاعتذار على الطريقة التي عومل بها النجمين، في حين اكتفى «ريد وان» لم يعلق عبر أي من حساباته ، ولم ينشر صورا له من مشاركته في حفل الافتتاح.

وأعاد «رد وان» نشر بوستات تدعم وجوده، ومشاركته في حفل الافتتاح من متابعيه، وتتناول أعماله مع النجوم العالميين مثل «جنيفر لوبيز» وغيرهم، وانضم لتلك الحملة الفنانين في المغرب، واستشهدوا بحملة مشابهة لكن من الجانب المصري، ضد سعد لمجرد، حيث رفض رواد موقع التواصل الاجتماعي إحياه حفلا في بسبب وقائع جنائية اتهم فيها في فرنسا.

من جانبها كانت الفنانة بشرى -أحد مؤسسي المهرجان- قد نشرت صورا لها مع «ريد وان» عبر خاصية «ستوري» على انستجرام وكتبت: «شرف أن أي فنان يشارك مع ريدوان، شرف لكل عربي أن يمثله ريد وان، قامة وقيمة فنية«، كما نشرت صورا لها معه خلال الافتتاح.

كان محمد رمضان قد قال لبرنامج «mbc trending» أنه سعيد بمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي كمغن، وتابع: «سعيد إن السينما والغناء يندمجوا في شئ واحد، هذه المرة«.

وقدم محمد رمضان مهرجان الجونة السينمائي بمشاركة المطرب المغربيين العالمي "ريد وان" والملحن "نعمان بلعياشي" والتي حملت اسم "جو البنات".

المصرى اليوم

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