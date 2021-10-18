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«مياه مطروح» تستعين بـ14 سيارة صرف و16 معدة لأداء محاكاة لمواجهة الأزمات في الشتاء

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«مياه مطروح» تستعين بـ14 سيارة صرف و16 معدة لأداء محاكاة لمواجهة الأزمات في الشتاء «مياه مطروح» تستعين بـ14 سيارة صرف و16 معدة لأداء محاكاة لمواجهة الأزمات في الشتاء

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح من خلال إدارة الأزمات والطوارئ نموذج محاكاة لمواجهة أحد المواقف المتوقع التعرض لها خلال فصل الشتاء القادم، للتعامل مع أي تراكمات لمياه الامطار من خلال محاكاة بأحد الشوارع الحيوية بالمدينة لاستيعاب تصريف مياه الامطار بمنطقة كورنيش مرسى مطروح.

وأكد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انه تم إعداد سيناريو بالتجربة الحية لهذا الموقف كأحد الأزمات المتوقعة شتاء.

وأوضح انه تم الاستعانة بعدد ١٤ سيارة صرف صحى سعة ١٠ م٣ وعدد ٦ معدات شفط وعدد ٤ معدات مدمجة نافورى وعدد ٦ بدالات سيول سعه ٦و٨ بوصة فائق السرعة بالإضافة إلى عدد ١٢ سيارة مياة لتنفيذ موقف المحاكاة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تجهيز ٥٩ معدة لمواجهة السيول بالمحافظة.

وأضاف «خالد» أن تنفيذ سيناريوهات المحاكاة تأتى في إطار استعدادات الشركة لمواجهة الأزمات باحترافية وفى اقل وقت ممكن.

وقال أنه تم تدريب فريق عمل الأزمات والطوارئ بالشركة على التدخل السريع حال وقوع أزمات مشابهة مستقبلا والتعامل معها بكفاءة وجاهزية، بالإضافة انه تم رفع حالة الطواريء القصوى على مدار ٤٨ ساعة الماضية تحسبا لحدوث أي تداعيات أو تغيرات جوية مفاجئة.

وذكر أنه تم الاستعداد بتطهير شنايش الأمطار وشبكات انحدار صرف مياه الامطار وتطهير بيارات المحطات والغرف خلال الاسبوعين الماضيين استعدادا لاستقبال فصل الشتاء بمطروح.

المصرى اليوم

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