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وكيل «تموين الأقصر»: صرف مقررات أكتوبر بـ39.9 مليون جنيه

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وكيل «تموين الأقصر»: صرف مقررات أكتوبر بـ39.9 مليون جنيه وكيل «تموين الأقصر»: صرف مقررات أكتوبر بـ39.9 مليون جنيه

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قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالاقصر، إنه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية من مقررات شهر أكتوبر 2021 بمبلغ 39.9 مليون جنيه بنسبة 70 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.

وأضاف «صلاح» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مديرية التموين بالأقصر كثفت من حملاتها على الأسواق والمخابز والأنشطة الأخرى، وقامت بضبط المخالفين الذين يتسببوا في الإضرار بصحة المواطنين وتحرير المحاضر لهم على مستوى المحافظة وذلك من خلال حملاتها التموينية الصباحية والمسائية المستمرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم مخالفتهم للقوانين والتوجيهات الوزارية.

المصرى اليوم

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