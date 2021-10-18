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وصل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الوادي الجديد للمشاركة في ختام فعاليات «الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور» بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان في استقبالهم اللواء محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بجولته التفقدية مع الوزراء والمحافظين وبدأت بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بمحافظة الوادي الجديد وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الاراضي، والسادة المحافظون ( مرسى مطروح، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، أسوان).

وقام الوزراء والمحافظون ايضاً بافتتاح واحة الحرير والصوب الزراعية بالخارجة بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية.

ويأتي ذلك ايضآ في اطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

ومن الجدير بالذكر بأن الملتقي الأول للتمور تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد والذى أمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 91 عارض من المحافظات المختلفة.

ويعُقد الملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد برعاية رئيس الجمهورية.