«ثقافة الأقصر» تعقد ندوة بعنوان «الأدب المصري الحديث» في الطود

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس

حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «في قلب الليل».

وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان «الأدب المصري الحديث» ألقاها الشاعر بستانى النداف، والذى تحدث عن الأدب المصري والعربي، وأن لكل دولة لون أدبي يميزها عن غيرها من الدول موضحا تعدد وتنوع الأدب المصري الحديث.

كما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان «مسئولية الشباب اتجاه الوطن» تحدث على صديق عن معنى كلمة وطن وأن حب الوطن واجب، كما أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأوطان.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «المرأة ودورها في الأديان المصرية القديمة» تناول خلالها عمرو عبدالصبور، المكانة الرفيعة التي احتلتها المرأة المصرية في المجتمع المصري القديم، وهذا ما وضح من ظهور النساء في المعبودات الإلهية، بجانب محاضرة بعنوان «مدرسة الديوان» تناول د. النوبي عبدالراضي فيها التيار الوجداني في الأدب العربي، كما تحدث عن جماعة الديوان في الأدب والنقد.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للمرأة الريفية» وتحدثت رشا سلامة عن دور المرأة بوجه عام والمرأة الريفية بوجه خاص، ودورها في التنمية الزراعية، كما عقدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد على وقدم عدة قصائد بعنوان «احساس، انتظار غدا».