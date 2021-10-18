ضبط متهم للإستيلاء على أموال المواطنين وجمع تبرعات دون ترخيص

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة).. بممارسة نشاط إحتيالى تخصص في الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال قيامه بتقديم برنامج على بعض القنوات الفضائية يعرض من خلاله مقاطع فيديو لأسرة فقيرة وحالات مرضية ومساجد تحت الإنشاء، مطالباً التبرع لمساعدة تلك الأسر وعلاج الحالات المرضية والتبرع لبناء المساجد، وقام بنشر أرقام هواتف محمولة تخصه أثناء عرض البرنامج للتواصل معه لتلقى تلك التبرعات من داخل وخارج البلاد، حيث إستقبل من ضحاياه مبالغ مالية على حسابه الخاص، والذى قام بفتحه لذلك الغرض بأحد البنوك دون الحصول على ترخيص من الجهات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحص الهاتف المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.