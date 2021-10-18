بعد بيان شركة تنمية الصناعات الكيماوية .. «حزب التجمع» يطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمحاسبة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، على البيان الذي أصدره في أعقاب قرار تجميد شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد».

وأضاف عبدالعال أن البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، يكشف عن عقلية عدائية للعمال لمجرد أنهم عمال، فالبيان يتحدث عن الحرص على مصالح العمال، وأن الإضراب يقلل الإنتاج مما ينعكس على أرباح الشركة، وهذا الكلام يتعارض تماماً مع قرار غلق الشركة، بحجة غريبة، وهى الخوف على أصولها التي يحرسها العمال ويعملون على تنميتها، ليس في هذه الشركة فقط، بل هو سلوك أصيل لدى عمال مصر بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح رئيس «التجمع» أنه لم يسجل التاريخ النضالى لعمال مصر، سابقة تخريب واحده للماكينات أو المبانى، ولذا وجب على السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقف وزير قطاع الأعمال لمحاسبته على هذا البيان الذي يشبه بلاغات الوشاية الامنية، بل وإقالته إذا لم يعتذر عن توجيه هذا الاتهام للعمال المضربين سلميآ، وعلى الحكومة ورئيسها إحترام حق العمال في الاضراب بإعتباره حق مشروع، والتفاوض معهم على مطالبهم، وليس بغلق الشركة والتبليغ بالكذب عنهم باعتبارهم اصحاب نوايا تخريبية.

وأضاف رئيس «الحزب» أن استمرار الوزير الدكتور هشام توفيق على رأس وزاره قطاع الأعمال، والتعامل مع العمال بإعتبارهم المسؤولين عن ضعف الانتاج والانتاجية، والخسائر المالية للشركات، هو تعبير صارخ عن توجهه لتصفية دور الدولة في التنمية الاقتصادية ،فيجب على رئيس الوزراء اجراء تعديل وزارى لإستبعاد هذا الوزير .

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اصدرت بياناُ قالت فيه أنها حريصة على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة..وأنه بشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17-10-2021، ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة!!.