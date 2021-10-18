انطلاق ماراثون للمشي والدراجات بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة وزير الشباب والرياضة

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أعطي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شارة بدء انطلاق فعاليات ماراثون المشي والدراجات والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ 48 لإنتصارات حرب إكتوبر المجيدة، بمشاركة 800 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب ونوادي التطوع والجوالة، والذي بدأ من أرض المطار بالمجاورة التاسعة أمام نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان وصولاً للمدخل الرئيسي لنادي الصفوة الرياضي لمسافة 2 كم، وذلك في حضور المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذاً لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بتفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين ،وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة.

وعلي هامش ماراثون المشي والدراجات إصطف عدد من الشباب حاملين علم مصر، مرحبين بزيارة الوزير والمحافظ ومشاركتهما في فعاليات الماراثون، وكذلك حرص عدد من البراعم على إستقبال الوزير والمحافظ، مرتدين زي القوات المسلحة، إحتفالاً وإبتهاجاً بالذكري الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.