وزير الصحة الأردني: بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة" والتعافي منها في 3 أيام

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قال: معظم الأشخاص الذين أصيبوا السبت بجرثومة شيغيلا هم مخالطون

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري: إن بكتيريا "شيغيلا" تنتشر اليوم في جميع دول العالم لأنه موسمها.

وأضاف الهواري، أمس الأحد، أن كوادر وزارة الصحة أجرت ما تقوم به الدول من مسوحات للمناطق، وبعض النتائج ظهرت، وتم توفير علاجات للمصابين.

وأكد أن بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة"، ومعظم المصابين بها يتعافون خلال يومين أو 3 أيام؛ مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حضّرت الكوادر الصحية والتوعوية للتأكيد على النظافة.

وبيّن الوزير الأردني، أنه "لا يوجد رابط بين الأشخاص المصابين في جرش وعجلون"؛ لافتًا إلى أن باقي العينات ستظهر من المختبرات خلال 48 ساعة.

كما أوضح أن "الأمور جيدة، وقد نصل إلى السبب، وقد لا نصل للسبب"، وقال: إن "مسوحات الغذاء آمنة، والميناء في عجلون آمنة.. معظم الأشخاص الذين أصيبوا السبت بجرثومة شيغيلا، هم مخالطون للذين أصيبوا بها الفترة الماضية".

وتعد شيغيلا "داء شيغيلات" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم "شيغيلا". وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها على شكل إسهال، والذي عادة ما يكون مدممًا.

وعدوى شيغيلا معدية جدًّا؛ حيث يصاب الأشخاص بها عند ملامسة كميات صغيرة من بكتيريا من شخص مصاب بـ"شيغيلا" ويبتلعونها.

يُذكر أن 50 حالة اشتباه بالتسمم سُجلت في محافظة عجلون منذ الخميس الماضي، وراجع مستشفى جرش الحكومي 58 حالة لديهم اشتباه بالتسمم ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع في درجات الحرارة)، قبل أن يغادروا جميعهم المستشفى.

والسبت أدخل 14 طفلًا إلى مستشفى جرش الحكومي لديهم اشتباه بالتسمم؛ وفقًا لوزارة الصحة، التي أشارت إلى أن "مصدر إصابة المرضى الذين راجعوا المستشفيات والمشتبه بتسممهم حتى الآن غير معروف".