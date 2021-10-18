14 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 14 وفاة و1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10879 وفاة و841489 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.88 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 15207 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 70 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 55 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 491 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1222 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 815403 حالات.

كما أشار إلى إجراء 28099 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10,547,055 فحصاً.