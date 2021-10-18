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مصرع 25 شخص وعشرات المفقودين في الهند جراء الفيضانات

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مصرع 25 شخص وعشرات المفقودين في الهند جراء الفيضانات مصرع 25 شخص وعشرات المفقودين في الهند جراء الفيضانات

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لقي 25 شخصاُ على الأقل مصرعهم بسبب الفيضانات المدمرة في جنوبي الهند، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار وتسببت في حدوث انهيارات أرضية وقال مسؤولون إن المروحيات نقلت الإمدادات إلى المناطق التي علق فيها أشخاص بسبب الانهيارات. وجرفت المياه عدة منازل في منطقة كوتايام بولاية كيرالا.

وتوجهت حكومة ولاية كيرالا إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

ووفق موقع بي بي سي، أظهرت لقطات مصورة من المنطقة، عمليات إنقاذ الركاب من الحافلات، بعد أن غمرتها مياه الفيضانات. وانضمت قوات تابعة للجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة في كوتايام. وعثر على جثث الأطفال تحت الأنقاض في منطقة إيدوكي، حيث استمر البحث عن خمسة أشخاص مفقودين على الأقل. واستخدمت قوارب الصيد لإجلاء الناجين من منطقة كولام إلى مدن ساحلية أخرى. وأبلغ عن فقدان العشرات من الأشخاص، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى. وانضم السكان المحليون إلى فرق الإنقاذ، لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة في المناطق المتضررة، مع استمرار البحث عن ناجين. وأقيمت مراكز لإيواء النازحين في مناطق مختلفة.

وبلغ مستوى مياه الأمطار، السبت، في منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة.

وشهدت ولاية كيرالا أسوأ الفيضانات منذ قرن في عام 2018، حين أدت إلى مقتل نحو 400 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. وأظهر تقييم أجرته الفيدرالية، في العام ذاته أن كيرالا التي يتدفق منها 44 نهراً، هي من بين الولايات العشر الأكثر عرضة للفيضانات.

المصرى اليوم

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