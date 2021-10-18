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اليوم.. وزير التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق فعاليات حملة «بالوعي بتتغير للأفضل» بالمنيا

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اليوم.. وزير التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا اليوم.. وزير التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق فعاليات حملة «بالوعي بتتغير للأفضل» بالمنيا

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تقوم اليوم، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبلها خلالها الدكتور محمد محمود ابو زيد، نائبا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي، وذلك للمشاركة في إطلاق فعاليات حملة «بالوعي.. بتتغير للأفضل..»، بمركز العدوه، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تستهدف 192 قرية، وأكثر من الف عزبة ونجع، داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا.

تلتقي الوزيرة، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورموز العمل الشعبي والسياسي والمرأة، لمناقشة محاور الحملة، ودورهم في إنجاح المبادرة، يعقب ذلك المشارك في المؤتمر الكبير بمركز شباب مدينة العدوه .

تتناول الحملة، 4 محاور رئيسية:تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي،برنامج 2 كفاية والاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية (الكشف المبكر قبل الزواج، مواجهة ختان الإناث ....) وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، والتي يسير التوازي مع جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

المصرى اليوم

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