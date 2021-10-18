أخبار عاجلة

ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي -
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة -
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فوز 3 طلاب من الإسكندرية بالمركزين الأول والخامس جمهوري بالمشروع الوطني للقراءة (صور)

Print
فوز 3 طلاب من الإسكندرية بالمركزين الأول والخامس جمهوري بالمشروع الوطني للقراءة (صور) فوز 3 طلاب من الإسكندرية بالمركزين الأول والخامس جمهوري بالمشروع الوطني للقراءة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، ثلاثة مراكز جمهوري على مستوى الفئات الثلاث في التصفية النهائية للمشروع الوطني للقراءة ضمن منافسات الطالب المثقف، وهو المشروع الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطالب عمر مصطفى عبدالتواب بمدرسة أمينة السعيد الابتدائية بإدارة المنتزه حصد المركز الأول جمهورى في الفئة الثانية التي تبدأ من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف السادس الابتدائي وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية، كما حصد الطالب عبدالرحمن سامي بمدرسة التربية الحديثة بإدارة المنتزه في الفئة الثالثة التي تبدأ من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي المركز الأول جمهورى وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية، وحصد الطالب إياد محمد السيد بمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بإدارة العجمي في الفئة الثالثة التي تشمل الصفين الأول والثاني الابتدائي المركز الخامس جمهوري وفاز بخمسين ألف جنيه مكافأة مالية .

تم تكريم جميع الفائزين بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ونجلاء سليم منسق عام المشروع بالإسكندرية .

وقال «سعد»، أن المشروع الوطني للقراءة انطلق في مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم القيم الوطنية والإنسانية، وانطلقت فعاليات التصفية النهائية للمشروع بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات بهدف إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، مع تحقيق الاستدامة المعرفية التي تضع في الصدارة .

فوز 3 طلاب من الإسكندرية بالمركزين الأول والخامس جمهوري بالمشروع الوطني للقراءة (صور)
فوز 3 طلاب من الإسكندرية بالمركزين الأول والخامس جمهوري بالمشروع الوطني للقراءة (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية