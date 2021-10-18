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"مكافحة المخدرات": القبض على شخصين لعرضهما مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

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"مكافحة المخدرات": القبض على شخصين لعرضهما مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي "مكافحة المخدرات": القبض على شخصين لعرضهما مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي
ضُبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش و793 قرص إمفيتامين واتُّخذت بحقهما الإجراءات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر تباهيه بعرض مواد مخدرة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض، عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ضُبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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