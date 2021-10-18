الكشف على ٩٨١ حيوان و ٢٣٥٠ طائر بقافلة بيطرية بقرية الهياتم مركز المحلة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات القافلة البيطرية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وشارك بالقافلة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز المحلة الكبري.

وخلال القافلة، تم تقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين، حيث تم توقيع الكشف على عدد ٩٨١ حيوان من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لهم مع استخدام أجهزة السونار في الكشف، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى تجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية .

ومن جانبه أكد محافظ الغربية على أهمية التوسع في تنفيذ القوافل البيطرية بالمراكز والقرى لتحصين الحيوانات والدواجن باعتبارها ثروة داعمة لاقتصاد البلاد ومصدر دخل للمربين بالريف من خلال بيعهم أو بيع منتجاتهم بالسوق المحلي، إذ تمثل الرعاية البيطرية المستمرة للحيوانات وتحصينهم بصورة دورية ضمان لاستمرار تلك الثروة وتحقيق الاستفادة المثلى منها .

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أنه قد تم تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم سحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه وذلك فور إتمام أعمال الترقيم والتسجيل، ومن جانب آخر تم فحص ٢٣٥٠ طائر وإعطاء العلاج اللازم لهم بالمجان.