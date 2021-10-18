«مياه أسيوط»: الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة والأولوية لمشروعات «حياة كريمة»

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عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي ومجريات الأحداث بمشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى.

وشدد «درة» على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال القائمة بمشروعات المبادرة الرئاسية، والموجهة لعمل توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإنشاءعدد (1) مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وعمل إعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة بإجمالي زيادة الطاقة الانتاجية 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف بطول 245.5كم، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه، وإحلال وتجديد عدد 30 بئر إرتوازي لتضيف 39 ألف م3/يوم من كمية المياه.

واضاف أننا نهدف إلى ايجاد حلول بديلة بصورة مبتكرة للتغلب على العقبات أو أي صعوبات لتحظى القرية المصرية بخدمات صحية وتنموية تغير وجه الحياة بالريف المصري.