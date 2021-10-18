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«الثروة الداجنة»: ٥ جنيهات تراجعًا بسعر بيض المائدة بعد تدخل

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«الثروة الداجنة»: ٥ جنيهات تراجعًا بسعر بيض المائدة بعد تدخل الحكومة «الثروة الداجنة»: ٥ جنيهات تراجعًا بسعر بيض المائدة بعد تدخل

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أكد المهندس شعبان عبدالحافظ، عضو شعبة الثروة الداجنة بغرفة الدقهلية التجارية، أن البيض تراجعت بنحو ٥ جنيهات للكرتونة، أمس الأحد، وذلك فى أول رد فعل عقب لقاء مع منتجى الدواجن لاحتواء أزمة ارتفاع سعر المنتج مؤخرا.

وأضاف عبدالحافظ لـ«المصرى اليوم»، أن سعر كرتونة البيض تراجع من ٥٥ جنيها إلى ٥٠ جنيها، متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع «عبدالحافظ» أن الثروة الحيوانية تشهد طفرة واهتماما من القيادة السياسية من خلال المشروعات والمبادرات الجديدة لتنميتها؛ ومنها مشروع البتلو وطرح الأماكن الجديدة للاستثمار فى مجال الإنتاج الداجنى دعَم صناعة الدواجن، إلى جانب وجود طفرة فى تنمية الثروة السمكية حيث تم تضاعف الكميات المنتجة محليا منها.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، تعتمد على تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلع الغذائية الاستراتيجية، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الإنتاج من ناحية، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

المصرى اليوم

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