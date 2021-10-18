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أكد المهندس شعبان عبدالحافظ، عضو شعبة الثروة الداجنة بغرفة الدقهلية التجارية، أن أسعار البيض تراجعت بنحو ٥ جنيهات للكرتونة، أمس الأحد، وذلك فى أول رد فعل عقب لقاء الحكومة مع منتجى الدواجن لاحتواء أزمة ارتفاع سعر المنتج مؤخرا.

وأضاف عبدالحافظ لـ«المصرى اليوم»، أن سعر كرتونة البيض تراجع من ٥٥ جنيها إلى ٥٠ جنيها، متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع «عبدالحافظ» أن الثروة الحيوانية تشهد طفرة واهتماما من القيادة السياسية من خلال المشروعات والمبادرات الجديدة لتنميتها؛ ومنها مشروع البتلو وطرح الأماكن الجديدة للاستثمار فى مجال الإنتاج الداجنى دعَم صناعة الدواجن، إلى جانب وجود طفرة فى تنمية الثروة السمكية حيث تم تضاعف الكميات المنتجة محليا منها.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، تعتمد على تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلع الغذائية الاستراتيجية، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الإنتاج من ناحية، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.