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سيف زاهر يكشف تهديدات موسيماني لرباعي الأهلي

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سيف زاهر يكشف تهديدات موسيماني لرباعي الأهلي سيف زاهر يكشف تهديدات موسيماني لرباعي الأهلي

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تهديد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للرباعي محمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق، بسبب الأداء السيئ، الذي ظهروا عليه، خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع الحرس الوطني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية:«موسيماني، وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية، وياسر إبراهيم ومحمد هاني، حيث اجتمع مع الرباعي، أبدى خلالها استياءه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه الرباعي مؤخرًا».

وأضاف :«المدرب الجنوب إفريقي عقد جلسة مع الرباعي، وأكد أنهم ليسوا في مستواهم الفني، وإذا لم يتحسن أدائهم سيتم استبعادهم من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة»، مضيفًا :«موسيماني، متحفظ على أداء كهربا، حيث يرى أن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق».

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