تذكرتي: لا يحق لأي نادٍ الحصول على 2000 تذكرة

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قال أحمد عبادة مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتى، إن أي فرد سبق له التسجيل على موقع الشركة للحصول على الفان أي دى في بطولة افريقيا 2019، من حقه حجز تذاكر الدورى مباشرة.

وأضاف أحمد عبادة، في تصريحات تليفزيونية: «لقاح كورونا شرط أساسى لأى فرد يطلب الحصول على تذكرة لحضور المباريات»، مضيفًا أن أسعار التذاكر لم تتحدد حتى الان وسيتم اعلانها خلال ساعات على الصفحة الرسمية.

وأوضح أن كل نادٍ له ألف مشجع في المباراة الواحدة، وفى حالة وجود طرف في المباراة بلا مشجعين سيتم الاكتفاء بالف مشجع فقط ولا يحق للنادى الجماهيرى الحصول على الفين تذكرة لنفسه.

وتابع أنه بامكان الافراد اقل من 16 سنة التسجيل والحصول على فان أي دى وتذكرة خاصة بعد ان كانوا مرافقين من قبل مع الواليدن في امم افريقيا