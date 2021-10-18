رانيا يوسف الأجرأ.. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في ربع أيام مهرجان الجونة

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سيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في اليوم الرابع لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف، على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5 بإطلالة جريئة جذابة مرتدية فستان كت باللون الأسود، مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر ذيل الحصان، واكتفت بوضع مكياج بسيط وهادئ يبرز ملامح وجهها.

رانيا يوسف

تارا عماد

خطفت الفنانة الشابة تارا عماد أنظار الحضور ونجوم المهرجان، بسبب إطلالتها الجريئة على الريد كاربت، إذ ارتدت فستان قصير إلى ما فوق الركبة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر الملموم والمرفوع.

تارا عماد

ثراء جبريل

كعادتها تظهر الفنانة الشابة ثراء جبريل، بإطلالة جريئة مثيرة على الريد كاربت، إذ ارتدت فستان باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة، مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

ثراء جبريل

بسنت شوفي

تألقت الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة كلاسيكية، إذا ارتدت جمبسوت فضفاضة باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة الشعر ذيل الحصان، ومن الناحية الجمالية اكتفت بوضع مكياج بسيط وهادئ يبرز ملامح وجهها.

بسنت شوقي

إنجي على

ظهرت إنجي على، على السجادة الحمراء في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة.