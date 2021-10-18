أخبار عاجلة

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
من مؤتمر برلين إلى "قمة روما".. 23 عامًا من المشاركات الفاعلة للمملكة في مجموعة الـ20 -
الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن -
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلامي: الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسيماني

Print
إعلامي: الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسيماني إعلامي: الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسيماني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر إغلاق جميع المفاوضات وتجميدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن تمديد عقده مع النادي، لما بعد إنتخابات النادي المقرر لها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية :«قرار الخطيب، يأتي بعدما شهدت المفاوضات الأخيرة بين الأهلي والمدير الفني خلافاً واضحاً بشأن طلبات المدرب الجنوب أفريقي لتمديد عقده مع القلعة الحمراء».

وأضاف:«رغم أن الأهلي أعلن مؤخراً في بيان رسمي أن موسيماني مُستمر حتى نهاية عقده وأن النادي لن يتفاوض مع موسيماني حتى نهاية عقده إلا أن رئيس النادي قرر تأجيل باب المفاوضات مع المدير الفني بشكل مؤقت بسبب إنتخابات النادي التي لم يتبق عليها سوى اسابيع قليلة».

وأكد أن الخطيب من أمير توفيق، مدير التعاقدات، تجميد جميع المفاوضات مع المدير الفني فترة مؤقتة وسيتم فتح الملف من جديد عقب الأنتخابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين

محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين

السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء

السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء