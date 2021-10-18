إعلامي: الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسيماني

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر إغلاق جميع المفاوضات وتجميدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن تمديد عقده مع النادي، لما بعد إنتخابات النادي المقرر لها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية :«قرار الخطيب، يأتي بعدما شهدت المفاوضات الأخيرة بين الأهلي والمدير الفني خلافاً واضحاً بشأن طلبات المدرب الجنوب أفريقي لتمديد عقده مع القلعة الحمراء».

وأضاف:«رغم أن الأهلي أعلن مؤخراً في بيان رسمي أن موسيماني مُستمر حتى نهاية عقده وأن النادي لن يتفاوض مع موسيماني حتى نهاية عقده إلا أن رئيس النادي قرر تأجيل باب المفاوضات مع المدير الفني بشكل مؤقت بسبب إنتخابات النادي التي لم يتبق عليها سوى اسابيع قليلة».

وأكد أن الخطيب من أمير توفيق، مدير التعاقدات، تجميد جميع المفاوضات مع المدير الفني فترة مؤقتة وسيتم فتح الملف من جديد عقب الأنتخابات.