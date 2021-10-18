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عصو لجنة يكشف تفاصيل جلسته مع أشرف بن شرقي للتجديد

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عصو لجنة الزمالك يكشف تفاصيل جلسته مع أشرف بن شرقي للتجديد عصو لجنة يكشف تفاصيل جلسته مع أشرف بن شرقي للتجديد

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أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي أن ضربة البداية كانت موفقة للفريق في مشوار دوري ابطال إفريقيا.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك أضاع عدة محاولات أمام المرمى ولكن الأداء كان مميزاً في مواجهة توسكر الكيني بجولة الذهاب لدور ال ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفوز بهدف نظيف في كينيا يقرب الزمالك من التأهل ولكن يجب احترام المنافس والتركيز في لقاء الاياب يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد أنه حرص على صرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق من جيبه الخاص تقديرا للأداء المميز في كينيا.

وأوضح أن الجانب الكيني رحب بالزمالك كما أن السفارة المصرية أحسنت استقبال البعثة والتعامل مع الأجواء بشكل ممتاز.

وأشار إلى أنه عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وجاءت ودية وشهدت ترحيبا بالبقاء مع الفريق بصفة عامة.

المصرى اليوم

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