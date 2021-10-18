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وقعت مشادة على الهواء بين محمد الدويك، الباحث في الحراكات الإسلامية، واللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائهم مع الإعلاميان نشات الديهي، وعمرو عبدالحميد، ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، اليوم الأحد، وكانت تلك المشادة حول نشأة جماعة الإخوان في مصر.

وقال محمد الدويك، إن هناك 3 تيارات ساهموا في نشأة ثورة 1919، وهما التيار الوطني الإسلامي برئاسة مصطفى كامل، والتيار الليبرالي برئاسة أحمد لطفي السيد، والتيار الصوفي والديني، لافتًا إلى أنه كان دائمًا هناك حضور ديني وروحاني في المجتمع المصري، ولكنه كان ليس له حزب أو منبر يعبر عن نفسه.

وأضاف محمد الدويك، أن حزب الوفد نشأ بعد ثورة 1919، وأخذ الرافد الوطني والرافد الليبرالي، ونسي الرافد الديني، مشيرًا إلى أنه عام 1928 انشأ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين.

وعلق اللواء فاروق المقرحي على حديث محمد الدويك، قائلًا، إنه لا يوجد فراغ ديني، مضيفًا: «أنت رايح في حتة مش صح، لأنه لم أتكون حزب الوفد، جه وزير الشؤون الخارجية البريطاني عام 1922، وقال أن الحل الوحيد هو نشأة جماعة إسلامية تكون مضادة لتيار الوفد».