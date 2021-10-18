أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الصحة: تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

Print
الصحة: تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة الصحة: تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 633 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268843 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 318456 من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها، و17970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر