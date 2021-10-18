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توتنهام يقفز 4 مراكز ومانشستر يونايتد يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة

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توتنهام يقفز 4 مراكز ومانشستر يونايتد يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة توتنهام يقفز 4 مراكز ومانشستر يونايتد يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة

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حقق فريق توتنهام فوزاً مثيرا على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي، وتقدم نيوكاسل مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة ثم ما لبث أن تعادل توتنهام بهدفين متتاليين ينهي بها الشوط الاول لصالحه، وما أن بدأ الشوط الثاني حتى عزز توتنهام تقدمه بثلاثة أهداف، وفي الدقيقة الأخيرة أحرز نيوكاسل هدفه الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

فوز توتنهام جعله يقفز 4 مراكز دفعة واحدة ويزيح فريق مانشستر يونايتد من المركز الخامس، ليتقهقر الشياطين الحمر إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند رصيد 3 نقاط ويحتل المركز قبل الاخير في الدوري حتى الآن، علماً بأن هذه المباراة هي الأولى لنيوكاسل تحت الملكية للفريق.

وحقق أيضا في نفس اليوم فريق وست هام الفوز على إيفرتون بهدف مقابل لا شئ، لقفز وست هام للمركز السابع برصيد 14 نقطة وهو نفس رصيد إيفرتون ولكن مع تراجعه للمركز الثامن في الدوري.

ولم يتبق سوى مباراة واحدة من مباريات الجولة الثامنة هي مباراة أرسنال وكريستال بالاس التي ستقام اليوم في الساعة التاسعة مساءاً حيث يحتل كلاهما المركزين 13 و14 على الترتيب.

وحقق السبت كلا من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي الفوز ليحافظا على تصدرهما للدوري الانجليزي على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موضحًا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له له وما عليه من الأهداف والفرق بينها وعدد النقاط لكل فريق.

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المصرى اليوم

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