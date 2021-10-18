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رد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية من بعض جماهير القلعة البيضاء، بشأن انحيازه للنادي الأهلي خلال عمله الإعلامي.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «أنا طول عمري زملكاوي أوي، الجمهور لا يستطيع أن يفرق بين عملي في قناة النادي الرسمية أو أنني أعمل في قناة محايدة»، مضيفًا: «أنا أمام الشاشة لازم أكون ملك الجميع، وكنت حريصًا على عدم الخروج عن هذا الإطار».

وأضاف: «ميدو أكتر واحد زملكاويته تظهر على الشاشة»، مشيرًا: «أنا كنت جزء من الحملة الممهنجة التي يتعرض لها أبناء الزمالك خلال السنوات الماضية».

وتابع: «هناك أشخاص يدفعون أموالاً طائلة من أجل تشوية سمعة أبناء الزمالك على رأسهم حازم إمام ومحمد حسن حلمي، وأنا نجحت في كشف هؤلاء الأشخاص للجمهور».

وأكمل: «هؤلاء الأشخاص قالوا أن مشكلة الزمالك في أولاده وهذا ليس حقيقي.. الزمالك قوته في جمهوره وأولاده.. لولا أولاد الزمالك كان وقع النادي من زمان..ولاد الزمالك تحملوا ما لا يتحمله بشر حتى يظل النادي على القمة».