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حازم إمام يكشف رسالة كارتيرون له قبل مواجهة توسكر

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حازم إمام يكشف رسالة كارتيرون له قبل مواجهة توسكر حازم إمام يكشف رسالة كارتيرون له قبل مواجهة توسكر

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كشف حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن تفاصيل رسالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأبيض، بشأن مشاركته مع الفريق.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون تحدث معي قبل مباراة توسكر الكيني بـ24 ساعة، وأكد لي أن هذا الموسم طويل للغاية، لأن الفريق سيشارك في أكثر من بطولة، وسيكون هناك تناوب بيني وبين التونسي حمزة المثلوثي، في المشاركة في المباريات»، موضحًا: «المثلوثي يُقدم حاليًا مستوى مميز مع الزمالك، لذلك يشارك بشكل أساسي، ويجب على تقبل هذا القرار».

وعن مباراة توسكر الكيني، قال: «ذهبنا إلى كينيا قبل المباراة بفترة كبيرة لكي يتأقلم اللاعبين على الأجواء في ظل نقص الاوكسجين»، مضيفًا :«كارتيرون، يركز على كل التفاصبيل، لكي نبدأ الموسم بشكل قوي».

وأشار: «مجلس الإدارة صرف لنا جزء من المستحقات المتأخرة قبل السفر إلى كينيا، النادي وقف بجوارنا وكبر أسامينا ولازم كلنا نقف بجواره».

المصرى اليوم

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