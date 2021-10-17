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تسجيل 6 وفيات و 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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تسجيل 6 وفيات و 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن تسجيل 6 وفيات و 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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جي بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و573 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 840117 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10865 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 18190 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.15%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10518956 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1037 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 814380، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 14872.

وسُجلت 62 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 45 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 492 إصابة.

جي بي سي نيوز

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