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اختطاف 16 أمريكيا وكندي في هايتي

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اختطاف 16 أمريكيا وكندي في هايتي اختطاف 16 أمريكيا وكندي في هايتي

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أكدت منظمة «جماعة المساعدة المسيحية» الأمريكية، اليوم الأحد، اختطاف 17 شخصا ينتمون إليها، بينهم 16 أمريكيا وكندي واحد، في هايتي.

وأوضحت المنظمة أن مجموعة تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال اختطفت خلال زيارة إلى دار أيتام أمس السبت.

وسبق أن نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمنيين في هايتي أن أفراد عصابات خطفوا 17 شخصا، بينهم مبشرون مسيحيون وأفراد عائلاتهم، في العاصمة بورت-أو-برينس.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة اختطفت من حافلة كانت متوجهة إلى المطار لتوصيل بعض أعضاء المجموعة قبل مواصلة الرحلة لمكان آخر في هايتي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «رويترز» إنه على علم بهذه التقارير لكنه لم يقدم تفاصيل، وصرح: «رفاهية وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج من أهم أولويات وزارة الخارجية».

المصرى اليوم

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