أخبار عاجلة

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية -
وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر -
رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية -
استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى -
محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي -
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها

Print
بالفيديو .. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها .. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها
في إطار حرص ولاة الأمر على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة

بالفيديو .. أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكاتب استراتيجية لتطويرها

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، عقب إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة عن خالص الشكر وعظيم الامتنان على حرص واهتمام القيادة بما يعود بالخير والفائدة على المنطقة وأبنائها للوصول إلى مستهدفات الرؤية وتحقيق استراتيجية تطويرها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأكد أمير منطقة جازان بالنيابة، أن الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث يأتي في إطار اهتمام ولاة الأمر وحرصهم على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح من خلال العمل على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء.

وأبرز الأمير محمد بن عبدالعزيز دور المكاتب الاستراتيجية في الاهتمام بجميع مكونات التنمية في المناطق التي تُقام بها، من خلال التركيز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيامها بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع المناطق، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.

وشدد على ما تزخر به منطقة جازان من الميز النسبية الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، والتراثي، وما يتوافر بها من مقومات وإمكانات وبنى تحتية ومنها توفير ميناء دولي بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، إضافة إلى تنوعها البيئي والمناخي، إضافة إلى أهميتها كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة؛ لما تمتاز به من محاصيل زراعية متنوعة، منها زراعة البن والمانجو والفواكه الاستوائية والنباتات العطرية وغيرها من المنتجات الزراعية، وتوفر المواقع السياحية الجاذبة في جزر فرسان وجبال القهر وفيفا وبني مالك والريث والعبادل وسلا والحشر، واحتضانها لمواقع تراثية وأثرية يرجع تاريخ البعض منها إلى (8000) سنة قبل الميلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي

محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي

رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

برلماني : تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر يجسد قوة وصلابة الاقتصاد

برلماني : تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر يجسد قوة وصلابة الاقتصاد

تنمية البيئة أولوية في مشاريع الاقتصاد السعودي

تنمية البيئة أولوية في مشاريع الاقتصاد السعودي