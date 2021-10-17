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نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

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نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

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قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 25 مليون عامل في الدولة المصرية، من 29 مليون من العاملين في الدولة أي يخاطب قانون العمل الجديد السواد الأعظم من العاملين في ويعملون في 3 ملايين و743 ألف منشأة للعمل حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف “خليفة”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لا بد من خروج قانون العمل الجديد متوازن ويحفظ للعامل حقه الدستوري، وليس تمييز للعامل ولكن يأخذ حقة الطبيعي، مشيرًا إلى أننا خاطبنا بوجود قانون يشجع الاستثمار ويواكب الجمهورية الجديدة ويتواكب مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، معقبًا: «لا بد من وجود قانون للعمل يحفظ حق العامل في مصر».

وتابع: «قانون العمل الجديد في مجمله يوجد به الكثير من المميزات وبعض العيوب ولا بد من تلافيها»، متسائلًا: “ما هي استمارة 6 في عقد العامل وهل طبيعي وجود تلك الاستمارة في العقد من عدمها”، حيث أنه من الطبيعي عدم وجودها يعني أن العامل لا يوقع عليها من الأساس، مطالبًا بقانون يحفظ للجميع حقه ولا يظلم العامل.

المصرى اليوم

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