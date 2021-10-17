بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

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قال الدكتور عادل ريان عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن المجلس الأعلي للجامعات وافق على بدء الدراسة بشعبتي التسويق والإدارة الدولية والاستثمار والتمويل بالكلية في مرحلة البكالوريوس، بدءًا من العام الجامعى الحالى.

وأضاف «ريان» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم اضافة شعبتين في عام ٢٠١٧ وهما شعبة المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وشعبة ادارة الموارد البشرية، وبذلك يصبح عدد التخصصات المفتوحة بالكلية ٤ تخصصات.

وأوضح عميد الكلية أنه يتم التحاق الطلاب بهذه الشعب في الفرقة الثانية، مشيراً إلى ان خلال الفرقة الرابعة يقدم الطلاب في كل شعبة مشروعات التخرج تعالج مشكلات فعلية في منظمات الأعمال.

وأضاف «ريان» أن الدراسة ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الاعمال، ستبدأ اعتبارًا من العام الدراسي الحالي لإعداد قادة منظمات الأعمال بمصر وأفريقيا حيث ينتظم بالبرنامج عدد من الطلاب الأفارقة وستكون الدراسة بالبرنامج باللغة الإنجليزية.