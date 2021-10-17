أخبار عاجلة

«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
وكيل «الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يتبنى رؤية كانت تفتقدها المنظومة التشريعية -
برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية -
يتعاطون حشيش وترامادول.. وزيرة التضامن: إحالة 12 من سائقي الحافلات المدرسية للنيابة -
محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطفل مصاب بغرغرينة في الساق -
الفرعون يقسو على اليونايتد.. محمد صلاح يسجل «الهاتريك» السادس في مسيرته -
صلاح يتجاوز دروجبا بـ«هاتريك» في مانشستر يونايتد -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟

Print
«المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟ «المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة، حقيقية تأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجال، قائلًا: «تجربة في اللقاحات قديمة وعريقة جدًا، ومنذ القدم نستخدم اللقاحات في الكثير من الأمراض، وأكبر استخدام للقاحات كان ضد شلل الأطفال الذي نجح في القضاء على هذا المرض».

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مستوى الخصوبة مع اللقاحات في زيادة مستمرة، معقبًا: «اللقاحات والأمصال خط دفاع ضد أمراض كثيرة جدًا في العالم».

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن توفر لقاحات كورونا بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن جميع أنواع اللقاحات المتاحة العالمية متوفرة بمصر بكميات كبيرة جدًا، ونعمل على تلقيح أكبر عدد من المصريين لزيادة المناعة، ومنع انتشار كورونا، ومنع الإصابات الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء

مصرع 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق السويس

مصرع 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق السويس