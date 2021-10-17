«المستوى في زيادة مستمرة».. مستشار الرئيس يكشف هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة؟

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة، حقيقية تأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجال، قائلًا: «تجربة مصر في اللقاحات قديمة وعريقة جدًا، ومنذ القدم نستخدم اللقاحات في الكثير من الأمراض، وأكبر استخدام للقاحات كان ضد شلل الأطفال الذي نجح في القضاء على هذا المرض».

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مستوى الخصوبة مع اللقاحات في زيادة مستمرة، معقبًا: «اللقاحات والأمصال خط دفاع ضد أمراض كثيرة جدًا في العالم».

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن توفر لقاحات كورونا بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن جميع أنواع اللقاحات المتاحة العالمية متوفرة بمصر بكميات كبيرة جدًا، ونعمل على تلقيح أكبر عدد من المصريين لزيادة المناعة، ومنع انتشار كورونا، ومنع الإصابات الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.