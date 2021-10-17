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نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام

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نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام
في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام

قلب فريق توتنهام الأول لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفه نيوكاسل، اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جيمس بارك" ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

افتتح نيوكاسل التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الثانية بوساطة كالوم ويلسون قبل أن يدرك تونغوي ندومبيلي التعادل لتوتنهام في الدقيقة 17 ثم سجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 22، قبل أن تتوقف المباراة لإسعاف مشجع لنيوكاسل بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وبعد استئنافها سجل اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثالث للسبيرز في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة طرد جونجو شيلفي لاعب نيوكاسل قبل أن يسجل إيريك داير مدافع توتنهام هدفًا في مرماه في الدقيقة 90 ليمنح أصحاب الأرض الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز خامس للضيوف.

وصعد توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم ليبقى بالمركز الـ19وقبل الأخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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