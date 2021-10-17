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تشغيل جهاز فحص شبكية العين لأول مرة فى «الكرنك الدولي» بالأقصر

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تشغيل جهاز فحص شبكية العين لأول مرة فى «الكرنك الدولي» بالأقصر تشغيل جهاز فحص شبكية العين لأول مرة فى «الكرنك الدولي» بالأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، انه فى إطار تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تم تشغيل جهاز فحص شبكية العين (OCT) لأول مرة بعيادة الرمد بمستشفى الكرنك الدولي (مستشفى الأقصر العام سابقاً)، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للإبصار.

ووفقا للرعاية الصحية بالاقصر، يستخدم الجهاز للتصوير المقطعي للجزء الأمامي من العين، ويعتمد على تقنية استخدام مزيج من نوعين مختلفين من موجات الضوء لتحقيق دقه عالية فى تشخيص أمراض العيون مثل (اعتلال العصب البصري و الجلوكوما)، و تحديد الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأوضحت، فى بيان صحفى ، ان الكشف بعيادة الرمد بمستشفى الكرنك الدولي يومياً ماعدا الجمعة، عن طريق خطاب الإحالة من أقرب وحدة طب أسره للسكن و الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

المصرى اليوم

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