مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

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توفي طفل وشقيقته متأثرين بحالة اختناق تعرضا لها نتيجة نشوب حريق داخل مسكنهما الكائن بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان.



البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بنشوب حريق في وحدة سكنية بالحي الحادي عشر بنطاق قسم شرطة ثالث بمدينة العاشر من رمضان. على الفور انتقل رجال قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران بمعرفة الأهالي، وبالفحص تم العثور على جثتين داخل مكان الحريق لشقيقين «م»، و«ج» «6 و8 سنوات»، متأثرين بالاختناق من الأدخنة المتولدة من الحريق، وأن والدهما كانا خارج المنزل وقت الحادث نظرا لظروف عملهما، وبحسب المعاينة الأولية ترجح المصادر أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربي ناتج من شاشة التلفزيون. وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق .