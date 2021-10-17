مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها

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لقيت ربة منزل وشاب مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين في انهيار سقف منزل بقرية شبلنجة دائرة مركز بنها دون حدوث أي تداعيات للمنازل المحاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم نقل الجثتان والمصابين للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد انهيار سقف منزل بقرية شبلنجة دائرة المركز

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وشاب وإصابة ٣ أشخاص آخرين

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الارضى من الطوب الاحمر والخرسانة والثاني معروش بالبوص والأخشاب فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون إنهيار للمنزل.

وانتقل المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها وكشفت المعاينة أن المنزل داخل الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الاحمال الزائده ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات.

وأسفر الحادث عن وفاة عجوز وشاب وإصابة ٣ آخرين وتم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.