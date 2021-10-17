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برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل

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برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل

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قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه خضع لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية، موضحًا أن القانون توافقي ويؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق، وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات، ليكون تحت مظلة الدولة، وأن تحكمه الضوابط.

واقترح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البعض تضرر من بعض البنود والبرلمان دائمًا يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.

وشدد على ضرورة التوعية بأي قانون يخص القوى العاملة، موضحًا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس؛ للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.

المصرى اليوم

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