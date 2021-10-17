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«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس

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«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس «صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس

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صرح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تخصيص يوم الخميس القادم ٢١/١٠/٢٠٢١ بمستشفى المخ والأعصاب للقضاء على قوائم انتظار عمليات المخ والاعصاب والعمود الفقري والمفاصل الصناعية ومناظير الكتف والركبه والرباط الصليبي وجراحه الأوعية الدموية وجراحه الوجه والفكين.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء ١٥ عمليه ذات مهارة خاصة، وكذلك عمل عيادات (العظام، المخ والاعصاب، الجراحه العامه، جراحه الاوعيه الدمويه، الروماتيزم، النفسيه والعصبيه، الاسنان، العلاج الطبيعي ورسم الأعصاب والعضلات) بكامل طاقتها الاستيعابيه وذلك لاستقبال كافه المترددين من أبناء المحافظه وإجراء كافه الفحوصات الطبية التشخيصيه والتحاليل اللازمة.

المصرى اليوم

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