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وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه

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وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاحد، بالدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لمصر عقب فوزه بالانتخابات بالتزكية، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية على أرض خلال الفترة المقبلة، من إقامة أول بطولة (high diving) في إفريقيا لرياضة الغطس وكذا بطولة جراند بري للغطس والسباحة الفنية وكرة الشاطئية والمياه المفتوحة بمحافظتي الجيزة والبحر الأحمر وسيطلق اسم البطولة EGYPT Aquatics tour.

في بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة للدكتور حسين المسلم لفوز برئاسة الاتحاد الدولي للسباحة بالتزكية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد لاستضافة كافة البطولات الدولية بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة العالمية والأوليمبية في ظل رعاية واهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح ودعمه الدائم لشباب مصر في شتى المجالات وأن ما شهدته الرياضة المصرية من طفرة رائعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفضل دعمه الدائم للرياضة المصرية.

من جانبه، أبدى الدكتور حسين مسلم المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية ولديها كوادر وخبرات جيدة، وهو ما جعلها قِبلة العالم لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية لألعاب الماء.

كما قام الوفد الدولي ومجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة أمير عبدالجواد وأحمد التوني والمهندس ابراهيم زاهر والدكتورة الشيماء الدمرداش وكابتن على وردة والمهندس هشام سيف والمهندس طارق بكري والدكتور هشام العامري ومدير الاتحاد ياسر علي مع جهاز الغطس المصري المكون من دكتور زكريا ضو المدير الفني للمنتخبات القومية ودكتور خالد سعد الله وكابتن محمد حسن وكابتن يحيي ضو بزيارة نادي نيو جيزة لإقامة بطولة الغطس والسباحة الفنية في وجود المدير التنفيذي خالد الشواربي ونال النادي إعجاب الجميع.

ومن المتوقع إقامة البطولة في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل.

المصرى اليوم

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